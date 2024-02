CPC de Americana promove 1° brechó do ano

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) realiza, nos dias 24, 26 e 27 de fevereiro, o seu primeiro brechó do ano. Serão vendidas peças variadas a partir de R$ 5 e toda a verba será destinada à entidade, que atende cerca de 120 pessoas.

Toda verba arrecadada será revertida aos projetos do Centro, que promovem a inclusão de pessoas com deficiência visual – Foto: Divulgação

Segundo a entidade, o brechó conta com peças do vestuário feminino, masculino, infantil, além de acessórios, brinquedos e calçados. Os pagamentos aceitos serão dinheiro e Pix. O evento será realizado na sede do CPC, na Avenida Bandeirantes, 2.660, no Jardim Santana, em Americana.

De acordo com o CPC, ao participar do brechó, os visitantes não apenas terão acesso a produtos com preços acessíveis, mas também contribuirão diretamente para as iniciativas do Centro, e todos os fundos arrecadados serão destinados a programas e projetos que promovem a inclusão, a educação e a qualidade de vida para pessoas com deficiência visual.

Data e Horários: