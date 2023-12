Corttex tem excelência reconhecida em prêmio da Revista Móveis de Valor

No cenário competitivo do mercado de móveis e colchões, a busca pela excelência é constante, e a Corttex, empresa sediada em Americana e fundada em 1976, destaca-se como um dos melhores fornecedores, recebendo com orgulho, pelo segundo ano, o prestigiado Prêmio TOP 20 da Revista Móveis de Valor.

Com uma trajetória marcada por dedicação à qualidade, a Corttex oferece uma ampla gama de produtos, desde tecidos para tapeçaria e decoração até fibras, Poliol, TDI e uma variedade de itens para o lar, incluindo produtos destinados a cama, banho, tapetes e cuidados com o bebê. A empresa não apenas fornece produtos, mas também compartilha uma visão centrada na satisfação do cliente.

Empresa conta um ampla gama de produtos, como tecidos para tapeçaria e decoração – Foto: Divulgação

A conquista de estar entre os 20 principais fornecedores do Móveis de Valor é motivo de grande celebração para a Corttex, que teve nota 9,5 na premiação.

“É com grande honra que comemoramos essa grande conquista de estarmos entre os 20 primeiros fornecedores do Móveis de Valor que fazem a diferença na evolução do setor no ano de 2023. Um sentimento de realização e propósito na atividade que trabalhamos para satisfazer e atender os nossos clientes com excelência. Obrigada aos envolvidos”, diz a empresa, que também foi premiada em 2022.

Corttex recebeu selo e certificado em reconhecimento na excelência em produtos e serviços oferecidos – Foto: Divulgação

O processo de seleção para o TOP 20 contou com a participação de 742 indústrias de móveis e colchões de todo o país, tornando a inclusão da Corttex nesta seleta lista do ano de 2023 ainda mais significativa. O reconhecimento veio pela excelência em produtos, serviços, assistência e parcerias com os clientes, destacando-se como uma escolha espontânea no cenário do mercado.

A relevância do prêmio é evidenciada pela quinta edição, realizada pela Revista Móveis de Valor, que também reconhece as melhores marcas do setor. A receptividade positiva, com um aumento constante no número de lojistas participantes, atingindo 2.189 em 2023, e mais de 500 marcas indicadas, demonstra a consolidação do prêmio ao longo dos anos.

A Corttex, ao ser reconhecida entre os melhores, não apenas consolida sua posição no mercado, mas também reafirma o compromisso com a qualidade, inovação e satisfação do cliente.

