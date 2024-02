Corpo é encontrado por funcionários de usina na Estrada Ivo Macris, entre Americana e Paulínia

Vítima ainda não foi identificada, mas há suspeita de que sejam homem acusado de assédio contra criança no Centro de Americana

Funcionários de uma usina encontraram, na tarde desta sexta-feira (9), um corpo em meio a um canavial na Estrada Municipal Ivo Macris, próximo ao aterro e à ocupação Monte Verde, no limite entre Americana e Paulínia. A vítima ainda não foi identificada, mas há suspeita de que o corpo seria de um homem de 28 anos.

Corpo foi encontrado em meio a canavial na Estrada Ivo Macris – Foto: Gama/Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários estavam trabalhando quando encontraram o cadáver, já em estado de decomposição. Eles acionaram a Gama (Guarda Municipal de Americana) para atender à ocorrência.

Ao chegarem no local indicado, os agentes perceberam que ao lado do corpo havia uma camiseta de cor roxa, rasgada e com uma etiqueta de atendimento médico, na qual era indicado o possível nome da vítima.

Os guardas ainda se recordaram de que o homem já tinha sido apresentado à Polícia Civil por conta de um caso de importunação sexual e, na oportunidade, ele estava com a mesma camiseta encontrada ao lado do cadáver nesta sexta.

Após pesquisa em registros antigos, foi descoberto um boletim de ocorrência, de 29 de janeiro deste ano, no qual o homem foi dado como investigado por ter assediado sexualmente de uma criança de 10 anos, na Rua Trinta de Julho, no Centro de Americana. Devido à ausência de testemunhas na época, ele foi liberado, mas o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

A Polícia Civil irá investigar se esse caso motivou algum crime que levou à morte do homem. Agentes do IC (Instituto de Criminalística) fizeram perícia no local onde o cadáver foi encontrado e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para comprovação da identidade.

A ocorrência foi registrada no 4º DP (Distrito Policial) de Americana como morte suspeita.