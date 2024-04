Após três anos de atuação como comandante, Adriano Daniel se despediu do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar) de Americana nesta terça-feira (2), ao se aposentar e conseguir a mais alta patente da corporação, como coronel.

Daniel ingressou na PM aos 19 anos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e passou por vários batalhões paulistas.

“Estou me preparando para um novo caminho, com a certeza de que me dediquei no meu trabalho na região e em especial para Americana”, afirmou.

O LIBERAL apurou que ele vai continuar sua carreira como professor universitário e deve colocar seu nome a disposição como vereador americanense.

Os últimos ajustes para a filiação para um partido de centro-direita devem ser realizados ainda nesta semana.

Enquanto a corporação não define quem conduzirá o 19º, o major Moisés Zecheto assume a função.

O oficial já está trabalhando na unidade desde setembro de 2020, quando chegou como coordenador operacional do batalhão que é o responsável pelo patrulhamento em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.