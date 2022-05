Conselho de Saúde aprova ideia de contratar Organização Social

O Conselho de Saúde de Americana aprovou, por nove votos a cinco, a ideia da prefeitura de contratar uma OS (Organização Social) para gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Alta complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

Trata-se, na prática, de um parecer opinativo que será enviado pelo conselho à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação da OS vai acontecer por meio de chamamento público.

“O conselho será convidado a participar de todos os passos. Serão encaminhados para o conselho para análise e aprovação do plano de trabalho e do cronograma físico-financeiro da OS e demais detalhes que o conselho julgar necessário”, disse nesta sexta a presidente do conselho, Conceição Aparecida Fagionato.

Conselheiros favoráveis destacaram, principalmente, a necessidade de mudança na rede municipal de saúde. Por outro lado, a maior contestação dos contrários foi com relação ao modelo administrativo de uma OS. A votação aconteceu no plenário da câmara.

O assunto também está em discussão entre os vereadores. O Legislativo aprovou na última quinta, com 14 votos favoráveis e quatro contrários, um crédito adicional de R$ 33,8 milhões que permitirá a contratação de uma OS.

No entanto, a proposta, de autoria do governo Chico Sardelli (PV), precisará passar por mais uma votação na semana que vem antes de ir para sanção da prefeitura.