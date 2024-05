Comércio espera 7,5% de aumento nas vendas para o Dia das Mães em Americana

A correria do dia a dia muitas vezes impede a compra do presente para o Dia das Mães. O vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon falou sobre a data e informou expectativa de 7,5% de aumento das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Ele ainda disse que o maior movimento deve acontecer neste sábado (11).

Procura pelos presentes do Dia das Mães deve ser grande neste sábado (11) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo ele, o valor médio para os presentes deve ficar entre R$ 100 e R$ 200. “Neste período, as pessoas tendem a comprar algo mais caro, pois geralmente está repleto de sentimento. Diferente das outras datas, em que as pessoas procuram pelas lembrancinhas. Na última semana, por exemplo, o comércio já deu uma aquecida, mas como ocorre nas demais datas, as pessoas devem deixar para fazer as compras nos últimos dias.”

Giovana Mantovani, gerente de uma loja no Centro de Americana, afirmou que no ano passado as pessoas procuraram presentes semanas antes. “Neste ano, percebemos que os clientes devem deixar para a última hora mesmo.”

Para a vendedora Wechilyn Camily Forti Ramos, a data não é só comemorativa, mas cheia de sentimentos. “Já comprei um hidratante para a minha mãe e um quadro com fotos para a bisavó, que foi quem me criou. No domingo vou passar a maior parte do dia com quem me encheu de carinho, mas também vou passar na casa da minha mãe para ficar um pouco com ela.”

Já a assistente administrativa Maria de Fátima Souza, vai presentear a mãe com chocolate e flores. “O chocolate eu já comprei e acabei contando, mas as flores ela ainda não sabe, quer dizer, acho que não”.