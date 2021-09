Com projeto da CPFL, HM vê conta de energia cair em 22% em agosto

Gasto com conta foi de R$ 78,3 mil no mês passado, contra R$ 100,5 mil em março, quando a taxa era R$ 8,14 mais barata

Resultado de uma parceria com a CPFL Paulista (Companhia Paulista de Força e Luz), a conta de energia em agosto do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, está 22% menor do que março, mesmo com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2.

Em agosto, o HM fechou os gastos mensais de energia em R$ 78.376,82, mês em que a taxa extra da bandeira tarifária alcançava R$ 9,492. Em março, quando a bandeira estava amarela com o custo de R$ 1,343 para cada 100kWh consumidos, a conta de luz do hospital fechou em R$ 100.593,48.

Ou seja, em março, a taxa tarifária cobrada pela Aneel (Agência Nacional de Energia elétrica) a cada 100 quilowatt-hora estava estava R$ 8,149 mais barata do que em agosto.

Projeto de eficiência energética vem trazendo resultado positivo – Foto: CPFL / Divulgação

A Prefeitura de Americana explicou que o motivo da redução da conta de energia é resultado do PEE-ANEEL (Programa de Eficiência Energética) gerenciado pela CPFL Paulista (Companhia Paulista de Força e Luz) e implantando em junho no HM.

Os gastos de energia elétrica no HM caíram gradativamente durante o ano. Em abril, a conta de luz foi de R$ 99.180,23. Em maio, R$ 91.876,98. Em junho, R$ 82.316,96 e em julho, R$ 75.686,73.

De acordo com a CPFL, foram investidos R$ 1.236.336,00 no programa, em que foram substituídas 231 lâmpadas internas antigas por lâmpadas de LED e instalação de painéis fotovoltaicos, com capacidade de 330,3 kWp. Com o investimento, é possível economizar 436,1 MWh/ano, consumo que equivale a 184 casas/ano.

Segundo o gerente de assistência energética da CPFL Paulista, Felipe Zaia, as lâmpadas de LED têm duas vantagens: elas consomem cerca de 30% a 40% a menos de energia do que as lâmpadas fluorescentes e possuem o dobro de vida útil, não sendo necessária manutenção constantes.

Nos painéis fotovoltaicos, Zaia explica que a geração de energia solar não agride o meio ambiente e é econômica. “Quando utilizamos energia solar, a gente utiliza a própria energia produzida no local, sem emitir nenhum gás de efeito estufa. É uma energia extremamente limpa”.

O gerente diz que o objetivo do projeto, além das vantagens para o meio ambiente, é que o hospital consiga utilizar o dinheiro poupado para outras linhas de custo, como medicação e melhores condições de atendimento.

Quatro unidades de saúde vão integrar projeto

Além do Hospital Municipal, Americana também recebe o Programa de Eficiência Energética na UPA (Unidades de Pronto Atendimento) Antônio Zanaga, e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do São Vito e do Jardim Boer. Todas também foram instaladas em junho desse ano.

Foram investidos R$ 246.571,05 na UPA Antônio Zanaga, R$ 95.664,18 na UBS São Vito e R$ 91.247,76 na UBS Jardim Boer. Nessas unidades, entretanto, não foram realizadas trocas de lâmpadas de LED, somente a instalação de painéis fotovoltaicos.

Na região, Santa Bárbara d’Oeste também integra o programa. Em outubro de 2020, foram investidos R$ 506.250,00 na Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara e R$ 168.750,00 no Centro de Exames e Diagnósticos.

Na Santa Casa, foram trocadas 1275 lâmpadas de LED e instalação de placas solares com capacidade de 112,5 kWp. Já no Centro de Exames e Diagnóstico, placas com capacidade de 37,5 kWp.

O PEE também possibilita que os clientes da CPFL Paulista possam contribuir para alguma instituição que recebe o programa. Para doar, basta acessar o site cpfl.com.br ou o Aplicativo CPFL Energia, ir na opção “Doação em Conta”, e selecionar a unidade. É possível escolher o valor que deseja doar e todo mês será coletado junto com a conta de luz.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti