Com dívidas e risco de fechar, ONG Anjos Peludos faz apelo

Com mais de R$ 15 mil em dívidas e correndo o risco de fechar as portas, a ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos fez um apelo à população. A entidade que está há nove anos em Americana e cuida de 200 animais precisa da doação de ração, cobertores, jornais, produtos de limpeza e recursos.

Entidade cuida de 200 animais e precisa de doações para conseguir realizar o trabalho – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Para levantar dinheiro, a ONG faz a venda de pizzas e lasanha todo mês, ao custo unitário de R$ 35. A remessa de julho será entregue neste sábado, e as compras podem ser feitas até esta quinta-feira.

Mesmo se todas as 200 unidades disponibilizadas forem vendidas, o valor levantado ainda estará abaixo do custo com aluguel. A ONG fica com R$ 10 por venda, totalizando uma arrecadação máxima de R$ 2 mil. O aluguel da chácara onde os animais ficam está em R$ 2.350, e o gasto mensal com ração na casa dos R$ 3 mil.

Presidente da Anjos Peludos, Cristiane Ochuiuto Marques disse que a impossibilidade de realizar eventos e as dívidas que se acumularam ao longo do ano passado colocam em risco a continuidade do projeto.

“A gente fecha se parar de pagar o aluguel e se parar de pagar a fábrica (de rações). Vai chegar uma hora que a fábrica não vai mais vender ração se eu não tiver dinheiro para pagar o que fica de dívida. Mesma coisa o aluguel, vai pedir para sair, e vamos para onde? Não tenho dinheiro para alimentação e eles vão morrer de fome”, teme a presidente.

A situação se agravou porque o caixa que a entidade dispunha para pagar as despesas essenciais acabou.

“Então é melhor fechar e parar o trabalho, tentando doar todos os animais para que não aconteça de ter problema para eles. Esse é o pior, eles ficarem doentes ou não ter alimentação”, contou Cristiane.

Os pedidos de pizzas e lasanhas podem ser feitos até esta quinta-feira pelo telefone (19) 9-9921-8938. São sete sabores de pizzas salgadas e duas doces. As lasanhas estão disponíveis em três opções. A retirada será no sábado, das 14h às 16h, na loja Quase Casados, em Americana.