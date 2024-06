Com animação das rádios do LIBERAL, festa terá shows do sertanejo ao rock

Evento começa nesta sexta-feira com a apresentação e animação do grupo Samba d’Aninha

A banda de pop-rock AR40 sobe ao palco na segunda semana do evento - Foto: Arquivo_Liberal

A Festa de São João Batista de Carioba promete muita música boa e eclética. Com o apoio das rádios do Grupo Liberal de Comunicação – Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3 – o evento deste ano espera superar as expectativas, com uma programação diversificada que inclui shows de artistas locais e regionais, sorteios de prêmios e uma variedade de brincadeiras para adultos e crianças.

“A festa de Carioba é tradição na cidade, é um evento aguardado pelos moradores, porque além da boa música, tem uma gastronomia diversificada, que agrada muito. Vem gente de toda região e envolve toda a comunidade, são pessoas que realmente abraçam a festa. E estamos preparando bastante surpresas para o público”, afirma o radialista do grupo Liberal, Cezar Polidoro.

O pontapé inicial da festa será dado nesta sexta-feira, dia 7 de junho, com show do grupo Samba d’Aninha. Com 13 anos de estrada, o grupo liderado pela cantora Aninha Barros promete uma viagem pelo melhor do samba raiz, com sucessos de ícones como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

O Samba d’Aninha abre a programação artística da festa, nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

O Samba d’Aninha é conhecido na região. O grupo está constantemente nas quermesses de Americana e, por isso, tem a preocupação de inovar a cada show. “Tenho quase 30 anos de carreira e me renovar é sempre necessário. Mas tem gente que vai em todos os meus shows e pede sempre as mesmas músicas. Talvez essa seja a grande dificuldade. Mas a gente tira isso de ‘letra’”, contou a vocalista, que tem procurado dosar as repetições.

Aninha aponta que a plateia deste tipo de evento tem uma energia única, e, por se tratar de uma festividade da paróquia, o público é muito “família”. Para ela, as pessoas vão às festas para se divertir sem qualquer confusão. “O ambiente é dos melhores”. Ela ressalta ainda a importância de eventos populares como a Festa de Carioba, que permitem que todos, sem exceção, possam participar.

Sertanejo e rock

No sábado, dia 8, a festa continua com a dupla Jack e Willian, representando Americana e Hortolândia, respectivamente. O repertório da dupla é uma homenagem a grandes nomes da música sertaneja, incluindo Zezé Di Camargo e Luciano, Tião Carreiro e Pardinho, Matogrosso e Mathias, Milionário e José Rico, e Gian e Giovani.

A dupla Jack e Willian se apresenta neste sábado, dia 8 – Foto: Divulgação

Na segunda semana do evento, o palco será tomado pela banda de pop-rock AR40 e pelo grupo Parada Sertaneja, que promete encantar o público com um repertório repleto de clássicos do gênero, incluindo hits de Almir Sater, Trio Parada Dura e outros renomados artistas.

A terceira semana de festa traz o som da banda novaodessense Artéria Rock, que promete uma viagem nostálgica pelos sucessos do rock das décadas de 80 e 90, incluindo hits de bandas como Bon Jovi, Rolling Stones, The Cure e Pink Floyd, além de destacar o melhor do rock nacional. No dia seguinte, será a vez da dupla Eduardo e Rafael subir ao palco.

E para encerrar com chave de ouro, a quarta e última semana receberá o Projeto Hits e o americanense Yago Rocha, que marcará presença pela sétima vez consecutiva no evento, prometendo mais uma vez animar o público.

O americanense Yago Rocha encerra com chave de ouro a quarta e última semana de festa – Foto: Divulgação

Confira as datas e as atrações musicais