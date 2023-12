Com a presença de secretário, Gama renova armas e troca frota

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite esteve na sede da Gama (Guarda Municipal de Americana) para a entrega de 95 pistolas calibre .40, na manhã desta segunda-feira (4).

Nova frota da Gama, que possui 25 automóveis – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Com investimento de R$ 153 mil, as armas foram intermediadas pelo presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), e o prefeito Chico Sardelli (PV). A solenidade contou com a presença de policiais militares e civis, além de autoridades.

Para Derrite, o retorno para Americana é um reconhecimento pela votação que recebeu como deputado federal, além da atuação da Guarda.

“O segredo é a integração. Quanto mais próximas as forças de segurança, pior será para os criminosos. Entendo que uma Guarda atuante e valorizada é importante para melhorar a segurança”, disse.

O prefeito destacou a importância dos investimentos na corporação. “Sabemos que a Guarda Municipal está diretamente atuando na segurança do nosso maior patrimônio, que é a vida das pessoas. É importante que esteja preparada para defender os cidadãos.”

Em agosto deste ano, também por intermédio do Derrite, a Gama recebeu 120 pistolas calibre 9 mm, com um aporte de R$ 350 mil.

“Quando assumimos em 2021, trabalhamos para a aposentadoria do revólver calibre 38 e agora da pistola calibre 380. Todos os guardas passarão a atuar com calibres 9 mm e .40, que são mais potentes no confronto com a criminalidade”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

TROCA DA FROTA

A Gama também apresentou em outra solenidade na corporação, à tarde, a nova frota que contará com 25 veículos.

O comandante da corporação disse que todas as viaturas passam a ter o compartimento de presos. Anteriormente, eram apenas as quatro viaturas de apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) que faziam esse transporte.

“Os veículos operacionais serão no modelo T-Cross e Hilux da Romu”, confirmou o comandante.

REFORMA

O prefeito antecipou que já foi aberta uma licitação para a reforma do telhado da corporação. “Iremos adequar o prédio para as necessidades dos integrantes”, completou Chico.