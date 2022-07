Chico anuncia construção de Casa da Criança no Jardim Bertoni

Terreno onde a escola será instalada, na Rua Bilbao, tem 1,5 mil metros quadrados e pertence à prefeitura - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou nesta terça-feira (5) a construção de uma nova Casa da Criança na região do Jardim Bertoni. A unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças, entre creche e Emei (Escola Municipal de Educação Infantil), e deve ser entregue até o final de 2024. A licitação para a obra será aberta nos próximos dias, e o investimento será feito com recursos próprios do município.

Nesta terça-feira, o prefeito esteve no local da obra acompanhado pelo vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Educação Vinicius Ghizini, a secretária-adjunta de Educação Evelene Ponce Medina e membros da equipe técnica da Pasta.

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos), que já vinha solicitando a construção de uma creche no local, também esteve presente.

O terreno onde a escola será instalada, na Rua Bilbao, tem 1,5 mil metros quadrados e pertence à prefeitura. Serão 1,3 mil metros quadrados de área construída com dois blocos de salas de aula e pátio coberto, além de jardim e horta. Ao todo, serão 10 salas de aulas para atender a demanda de creche e Emei.

O prefeito classificou o anúncio como um momento histórico para a cidade. “Teremos mais uma unidade escolar para atender à demanda do Jardim Bertoni, Boer e Mirandola, uma região da cidade que vem crescendo muito e que necessita dessa melhoria”, disse.

Odir também exaultou a obra e disse que o “governo tem dado prioridade à educação e à saúde desde o início, e essa nova escola vem para atender esse objetivo de dar educação de qualidade para nossas crianças”.

De acordo com o secretário de Educação Vinicius Ghizini, a Casa da Criança terá uma estrutura moderna, adequada à necessidade dos profissionais e das crianças.