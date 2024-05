Programação religiosa preenche cinco semanas com momentos aguardados pelos fiéis

A procissão de Corpus Christi pelas ruas do bairro será no dia 30 - Foto: Divulgação

A Festa de Santa Rita será promovida neste final de semana, mas a programação religiosa especial da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia promete bençãos durante todo o mês de maio.

O dia 1º inaugurou o calendário com a Missa do Trabalhador e a benção dos festeiros, voluntários da comunidade comprometidos com a organização e realização da quermesse nesta sexta (3), sábado (4) e domingo (5).

No domingo, último dia da festa, é celebrada a Missa da Unidade, com todas as comunidades que integram a Quase Paróquia Santa Rita de Cássia (Matriz, Nossa Senhora da Paz, Santo Expedito e Santa Paula).

Momento muito aguardado pelos paroquianos, o retorno das Capelinhas dos Devotos de Santa Rita está programado para a quarta-feira (8). Em seguida, no domingo (12), será o acendimento do lampadário votivo. Já a novena ocorre entre os dias 13 e 21 de maio, tendo como tema central o Ano Eucarístico Diocesano. As missas serão precedidas por adorações ao Santíssimo e contam com a presença de padres convidados.

A quarta-feira (22), Dia da Padroeira Santa Rita de Cássia, tem programação especial (confira abaixo). Na sexta-feira (24), o bispo Dom José Roberto Fortes Palau marca presença para a Crisma de 50 jovens das comunidades da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia.”

Aproximando-se do fim, a programação continua com a liturgia de Corpus Christi na quinta-feira (30), dia em que também será realizado o Tapete de Corpus Christi, que vem se revelando uma atração à parte. O especial mês de maio chega ao fim com a Coroação de Nossa Senhora, evento marcado por louvor e carinho à Virgem Maria, na sexta-feira (31).

Confira o calendário religioso

Maio terá uma série de atividades religiosas na Quase Paróquia: