Padre Newton José Barban, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, assume a condução da festa neste ano - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Com o tema “Unindo Fé e Tradição”, a Festa de São João Batista, em Carioba, tem um marco significativo neste ano, pois é a primeira vez que o padre Newton José Barban, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, assume a condução dessa celebração tão esperada pela comunidade que leva o nome do santo.

O padre, que há pouco mais de um ano está à frente dos fiéis em Americana, compartilhou em uma entrevista ao LIBERAL sua expectativa e entusiasmo em testemunhar pessoalmente a grandiosidade dessa festividade. “Quando estava como padre em outras cidades, em Limeira e em Araras, sempre falavam do tamanho e da tradição da Festa de Carioba”, disse.

Para o padre, São João Batista representa mais do que um simples profeta; ele é aquele que veio preparar os caminhos para a vinda do Senhor. Seu nascimento simboliza a chegada de uma nova era para a humanidade, anunciando a proximidade de Jesus.

“No dia 24 de junho, celebramos o seu nascimento. Seu nome, que significa ‘Deus é propício’, ressalta sua importância como um presente divino, concebido à Isabel e Zacarias, que já estavam com idade avançada, portanto um verdadeiro presente de Deus”, compartilhou o pároco, ressaltando a significância desse evento religioso.

Como uma forma de homenagem ao santo, o padre enfatizou que durante a missa do dia 24 de junho, às 19h30, será realizada a tradicional cerimônia de acender a fogueira e o erguimento do mastro, adornado com a imagem de São João Batista. Ele acredita que esses gestos simbólicos não apenas honram o santo padroeiro, mas também fortalecem os laços comunitários e a devoção dos fiéis.

O pároco destacou ainda a importância do voluntariado na realização dessa festa.

“Essa união de esforços reflete não apenas a devoção religiosa, mas também o espírito de colaboração e solidariedade que permeia a comunidade de Carioba”.

Levantamento do mastro é marcado por simbolismo

São João Batista, o padroeiro da comunidade, será representado no mastro simbólico – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Um dos eventos mais esperados no mês de junho, em Americana, é a Festa de São João Batista de Carioba, que reserva uma tradição bem simbólica. Trata-se do levantamento do mastro na missa da Vigília do Padroeiro, uma cerimônia carregada de simbolismo e devoção.

No entanto, este ano traz uma exceção: o levantamento do mastro acontecerá na segunda-feira, dia 24 de junho, em uma mudança excepcional devido à realização da quermesse no domingo durante o dia.

O mastro, uma estrutura de madeira ornamentada com as bandeiras dos três santos celebrados em junho – Santo Antônio, São João Batista e São Pedro -, é um símbolo venerado pela comunidade. A cada ano, uma voluntária da festa decora e troca as bandeiras, preservando assim uma tradição passada de geração em geração.

Outro costume arraigado na festividade é o ritual realizado aos pés do mastro recém-erguido. As pessoas se reúnem para bater três vezes no chão com um cajado de madeira, fazendo um pedido em um gesto de fé e esperança.

Além das cerimônias religiosas, a festa oferece uma variedade de eventos e atividades para toda a família. O Tríduo de São João, composto por três missas especiais, foi realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio na capela de São João, preparando o coração dos fiéis para as festividades que estão por vir. Durante o mês de junho, as missas acontecem todos os sábados, às 17h.

O ponto alto da festa é a missa da Vigília do Padroeiro, que acontecerá às 10h da manhã do dia 23 de junho, seguida por um show de prêmios. Com todas as barracas em pleno funcionamento, os participantes terão a oportunidade de concorrer a prêmios em quatro rodadas, totalizando um valor de 10 mil reais. Cada cartela será comercializada a R$ 30.