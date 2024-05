Casal é feito refém em assalto a residência em condomínio fechado de Americana

Um casal foi feito refém na madrugada desta segunda-feira (13), durante um roubo a residência em um condomínio fechado no Parque Residencial Tancredi, região da Praia Azul, em Americana. As vítimas foram surpreendidas por três homens que invadiram a casa, amarraram os donos e, em seguida, fugiram com R$ 4 mil e outros bens da família.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de meia noite, quando três homens, sendo que um deles estava armado, entraram no imóvel enquanto os moradores dormiam. Na residência, os assaltantes acordaram as vítimas, um homem de 39 anos e sua mulher, de 38, mas deixaram os dois filhos do casal, que estavam no quarto ao lado, dormindo.

Após render as vítimas, os ladrões amarraram o homem com abraçadeiras e, sob ameaças de morte caso não colaborassem, obrigaram a mulher a colocar a senha nos celulares e resetar os dados. Eles também questionaram as vítimas sobre a existência de um cofre na casa.

Após pegarem joias, televisor, calçados e R$ 4 mil em dinheiro, os criminosos também amarraram os braços da mulher com abraçadeira e foram embora. A ação criminosa durou em torno de uma hora e meia, de acordo com os moradores que, após conseguirem se soltar, acionaram a Polícia Militar.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana e as investigações serão conduzidas pelo 1° DP (Distrito Policial). Imagens de segurança do condomínio devem auxiliar a Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.