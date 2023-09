Mesmo com a centralização dos serviços em novo prédio no São Manoel, Americana ainda contará com duas zonas eleitorais

Os cartórios eleitorais de Americana, que atualmente funcionam na Vila Pavan e no Boa Vista, terão os atendimentos unificados em um prédio na Rua Gregório Luchiari, 47, no São Manoel.

A mudança, que está prevista para acontecer em outubro, foi anunciada pelo chefe do cartório, Márcio Uchida, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Mesmo com a centralização dos serviços, Americana ainda terá duas zonas eleitorais – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Mesmo com a centralização dos serviços, Americana ainda contará com duas zonas eleitorais: 158 e 384.

Segundo Uchida, a transferência de prédio tem como objetivo agilizar as atividades, evitar confusões quanto aos locais de atendimento, dependendo da residência do eleitor, facilitar a atuação policial em eleições e fugir da cobrança da taxa da Área Azul, obrigatória para estacionar próximo ao cartório da região central.

“Visando o lado do eleitor e de partidos interessados, a gente pontuou bastante essa questão da Área Azul. É um problema a pessoa se deslocar até o cartório para ter acesso aos nossos serviços e ter de pagar por isso”, explicou.

INICIATIVA

Além disso, Uchida comentou que essa é uma iniciativa do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), que pretende que todos os cartórios do interior do estado de São Paulo deixem estabelecimentos custeados pelas prefeituras e aluguem prédios, que serão bancados pelo próprio tribunal com a participação do proprietário na manutenção.

O Cartório de Americana deverá servir de modelo para as demais cidades.

A inauguração da nova sede estava inicialmente prevista para agosto, mas devido aos ares-condicionados que serão instalados no local, a companhia responsável pela rede elétrica pediu para adiar a entrega para fazer adaptações.

Entre os principais serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais estão a obtenção, revisão, transferência e emissão de segunda via do título de eleitor.

Também é possível conseguir a certidão de quitação eleitoral, fazer a biometria e no caso de candidatos ou partidos, entregar documentações.