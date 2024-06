Carro pega fogo às margens da SP-304, na região do Jardim Alvorada, em Americana

Um veículo Fiat Mobi pegou fogo na noite da terça-feira (4), às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso ao Jardim Alvorada, em Americana.

Ninguém ficou ferido no incidente e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros de Americana. No entanto, os agentes não conseguiram estabelecer quais foram as causas do incêndio.

