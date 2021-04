Buraco grande na região central incomoda há mais de três anos

Por causa da circulação intensa de veículos pesados, o buraco aumenta a cada dia - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Uma buraco na Rua Benjamin Constant, em frente à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), no Centro, em Americana, frustra os moradores da região há mais de três anos.

Segundo um pastor, de 67 anos, morador da região, vários pedidos de recapeamento já foram feitos desde 2018, mas o serviço nunca foi realizado. “Vem o pessoal do DAE e eles falam que o serviço não é com eles, e sim com a prefeitura. Aí eu reclamo de novo com a prefeitura e eles mandam o pessoal do DAE novamente”, explica.

Os veículos pesados ajudam a piorar a situação da rua. “E o buraco está aí e aumentando. Não sou só eu que passo naquela rua, mas o problema é que o trecho é passagem de ônibus, é corredor. Os caminhões da CPFL entram e saí todo dia e toda hora”, relatou ao LIBERAL.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Americana não deu retorno sobre quem é responsável pela manutenção ou explicou o motivo para a demora do reparo.

