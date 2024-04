Buraco com vazamento de água preocupa moradores do Jardim Paulistano, em Americana

Um buraco com vazamento de água tem preocupado moradores do Jardim Paulistano, em Americana. Localizado na Rua Croácia, a irregularidade no asfalto dura desde fevereiro e já causou um acidente com uma criança que jogava futebol na rua.

De acordo com a moradora da rua Maria Cleide de Oliveira, seu neto chegou a se machucar por conta do buraco, que também apresenta rachaduras no entorno.

Outra preocupação dos moradores do bairro é a situação do asfalto, especialmente por conta do peso dos carros.

Buraco existe desde fevereiro, mas deverá ser reparado nesta terça – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“O buraco está lá, com água correndo dentro. O meu neto estava jogando bola, tropeçou e caiu, machucou a barriga. Nós colocamos o cavalete na frente para ninguém cair mais. É perigoso para as crianças, porque elas brincam na frente”, disse.

“Apesar da rua precária, que está afundando, ainda não caiu nenhum carro no buraco. A água está levando a terra e fica o asfalto em cima, pode ser que de repente o asfalto vá lá para baixo também”, completou a moradora.

Procurada, a Prefeitura de Americana informou que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) está ciente do problema. Além disso, alegou que o reparo consta no cronograma de serviços e deverá ser feito nesta terça (16).

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani