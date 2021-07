Buraco aberto pelo DAE gera queixas na Vila Dainese

Uma moradora da Rua Ângelo Olivieri, na Vila Dainese, em Americana, reclama que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) abriu um buraco em sua calçada para realizar o conserto de um vazamento no mês de abril, mas até agora, três meses depois das obras, a equipe não voltou ao local para finalizar o serviço.

Buraco foi aberto em abril para arrumar vazamento e continua na mesma situação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para poder sair com seu veículo da garagem, Mara Antonio precisa colocar pedras por cima do buraco. “Temos medo de cair ali, porque cada vez está afundando mais”, explicou.

Ela disse que já entrou em contato com a autarquia pelo aplicativo WhatsApp e informaram que a equipe iria ao local. Segundo ela, a ordem de serviço seria encaminhada ao setor de urgência. “Desde abril estou mandando mensagem e até agora nada”, concluiu Mara.

O DAE foi questionado e respondeu que os serviços de reparo no local estão agendados para serem realizados a partir da próxima semana.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.