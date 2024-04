Bombeiros de folga se mobilizam para doar sangue ao banco do Hospital Municipal de Americana

O objetivo da força tarefa é aumentar o estoque de sangue, que estava praticamente zerado. – Foto: Corpo de Bombeiros de Americana/Divulgação

Em uma força-tarefa, bombeiros de folga de Americana e outras cidades da região realizaram na manhã desta quarta-feira (17) uma ação de doação ao Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Os estoques estavam praticamente zerados, segundo informou a corporação.

O objetivo, de acordo com o tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior, comandante do Posto de Bombeiros de Americana, é colaborar com a população de Americana e contribuir para o aumento do estoque no banco de sangue do hospital.

“A gente recebeu uma solicitação, uma informação de que o banco de sangue do HM estava com estoque baixíssimo, uma situação crítica. Prontamente, a gente divulgou para os nossos militares de Americana e região”, comentou Brustolin em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo o tenente, ao menos 20 bombeiros participaram da iniciativa, incluindo os agentes de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e outras cidades da região, além de São João da Boa Vista. “Eles estavam em folga e fizeram questão de participar da ação”, afirmou Brustolin.

“O Corpo de Bombeiros busca sempre encabeçar essas campanhas porque nossa existência é para salvar vidas. É inerente a nossa profissão”, disse o tenente, que lembrou que a corporação realiza anualmente, em julho, a campanha “Bombeiro Sangue Bom”.

Veja os requisitos para ser um doador de sangue

– Sentir-se e estar bem de saúde

– Apresentar documento com foto

– Pesar acima de 50kg

– Ter entre 16* e 69 anos de idade

*Podem ser aceitos candidatos à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos com o consentimento formal do responsável legal, para cada doação.

Bolsas de sangue do banco do HM – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

⛔ Quem não pode doar?

– Quem teve diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade

– Mulheres grávidas ou que estejam amamentando

– Pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, hepatite, sífilis e doença de Chagas

– Usuários de drogas

– Aqueles que tiveram relacionamento sexual com múltiplos parceiros nos últimos 12 meses

📋 Recomendações para o dia da doação

– Nunca vá doar sangue em jejum

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores

– Evitar fumar por, pelo menos, 2 horas antes da doação

– Evitar alimentos gordurosos

⚠️ O que acontece depois da doação de sangue?

O doador recebe instruções referentes a seu bem-estar e cuidados que deverão ser tomados, tais como: beber bastante líquido nas primeiras 6 horas e alimentar-se normalmente; não fumar nas primeiras 2 horas; não praticar esportes radicais ou atividades de risco.