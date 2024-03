Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu na Represa de Salto Grande, em Americana

O Corpo de Bombeiros encontrou, no início da tarde desta quarta-feira (27), o corpo do homem de 46 anos que tinha desaparecido na Represa de Salto Grande, em Americana. Ele havia se afogado no local na manhã desta terça.

Represa de Salto Grande, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo os bombeiros, a localização do cadáver ocorreu por volta de 13h desta quarta e contou com o apoio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana) durante o resgate.

Ao LIBERAL, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi identificada como Alexandre Gonçalves de Azevedo, morador de Americana.

Afogamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens estavam em um barco na Represa de Salto Grande, em Americana, e um deles pulou na água e se afogou, desaparecendo em seguida. O outro indivíduo e uma segunda testemunha do ocorrido acionaram a corporação, que iniciou as buscas.

As buscas aconteceram até as 18h30 desta terça-feira (26) e foram retomadas por volta de 7h30 desta quarta.