Beretta Rossi assume Fusame e defende contratação de OS

O secretário de Administração de Americana, Fábio Beretta Rossi, de 62 anos, será o novo presidente da Fusame (Fundação de Saúde Americana). A informação foi confirmada pela prefeitura, e também pelo próprio Fábio que, ao LIBERAL, declarou ser a favor da contratação de uma OS (Organização Social) para fazer a gestão de unidades de saúde do município.

“Eu acho muito necessária essa contratação. A organização da saúde, a OS, tem olhar de iniciativa privada, o que pode melhorar o atendimento à população. Ela pode, com o mesmo dinheiro, fazer mais melhorias para saúde”, afirmou.

A opção por uma organização social é alvo de estudo pela Secretaria Municipal de Saúde. A expectativa é de que uma OS seja responsável pela gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, localizada na Avenida Cillos.

De acordo com Beretta Rossi, não há ainda uma data exata para assumir a nova função, mas ele diz acreditar que passe a ocupar o cargo nas próximas semanas e que pode acumular as duas funções até a administração nomear o seu substituto. Outra opção, segundo ele, é a possibilidade de a secretaria ser dirigida por Eduardo Flores, atual secretário-adjunto da pasta.

A indicação veio nesta semana depois da saída de Douglas Henrique Magalhães, então presidente, ser remanejado para a direção da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

TRAJETÓRIA. Formado em administração de empresas, com pós-graduação em administração e marketing pelo Unisal, Fábio Beretta Rossi construiu a carreira no ramo da indústria têxtil e do comércio. Ele acredita que estas experiências podem ajudá-lo a estar à frente da autarquia que faz gestão do hospital municipal de Americana.

“Eu tenho experiência como administrador, e como se trata de um cargo administrativo, em que há a gestão também por meio de conselhos, eu penso que posso dar a minha contribuição para a Fusame”, declarou.