Banco de Sangue de Americana necessita de doadores dos tipos A e O

19 out 2021 às 13:27 • Última atualização 19 out 2021 às 19:02

Estoques do banco do Hospital Municipal estão baixos; doação deve ser agendada pelo aplicativo ou por telefone

O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana está necessitando de doação de sangue dos tipo A e O, tanto positivo quanto negativo, cujos estoques estão baixos.

Para evitar aglomerações, a doação é feita por meio de agendamento pelo aplicativo Sangue Amigo, que pode ser baixado no celular pelo sistema operacional iOS ou Android. Caso o doador tenha dificuldade em realizar esse agendamento, ele pode ligar no Banco de Sangue, no telefone 3468-1739, que os profissionais o encaixam em algum horário disponível.

Para ser um doador é preciso:

Não estar em jejum;

Estar bem de saúde;

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação;

Não fumar duas horas antes;

Pesar mais que 50 kg;

Idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve vir junto do responsável legal);

Repouso mínimo de seis horas na noite anterior da doação;

Evitar alimentos gordurosos;

Trazer documento com foto.

O doador deve comparecer ao local utilizando máscara e sem acompanhante.

O Banco de Sangue do Hospital Municipal fica na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada do local é separada do restante do hospital, portanto o doador não tem contato com outros pacientes.