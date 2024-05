Baep que atende a região disponibiliza canal no WhatsApp para denúncias

O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) disponibilizou um canal pelo aplicativo WhatsApp por meio do número (19) 3424-1521, nesta semana. A ferramenta pode ser usada para denúncia de crimes que demandam mais tempo para o fornecimento de informações como tráfico de drogas, procurados pela Justiça, imóveis utilizados para depósito de armas e outros ilícitos, cativeiros e desmanches, por exemplo.

A corporação orienta que situações de emergência, que precisam ser resolvidas imediatamente, deve haver o acionamento pelos telefones: 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros). O objetivo da ferramenta é desarticular quadrilhas, combater o crime organizado e efetuar prisões com sigilo absoluto.

As denúncias recebidas pelo WhatsApp serão direcionadas para um trabalho minucioso, pois será necessário conseguir o máximo de informações buscando maior eficiência. Por meio do aplicativo, além das mensagens, o denunciante poderá enviar fotos, vídeos, localização de endereços através do GPS, áudios, arquivos, entre outros.

Atualmente, o 10º Baep realiza o patrulhamento em 52 municípios atendidos pelo CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior Nove), de Piracicaba. Incluindo Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia que fazem parte da RPT (Região do Polo Têxtil).

Produtividade

Desde a sua inauguração, em 19 de dezembro de 2019, o Batalhão obteve realizou mais de 1.100 prisões (flagrante delito e procurados pela Justiça); apreendeu mais de 3 toneladas de drogas ilícitas; recuperou mais de 100 veículos produto de roubo ou furto; além de ter apreendido e retirado das ruas mais de 200 armas de fogo.

Uma grande parcela dessas ocorrências conta com a colaboração da comunidade local, que por meio de denúncias anônimas traz informações relevantes sobre ocorrências de flagrante delito para que o Batalhão possa atuar de forma mais precisa. Por essa razão, ressalta-se a importância da interação da população com a Polícia Militar.