Carro pega fogo na Avenida São Jerônimo, em Americana

Veículo foi completamente consumido pelas chamas - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um Jeep Renegade pegou fogo na tarde deste sábado (15), na Avenida São Jerônimo, em Americana. O veículo ficou totalmente destruído e ninguém se feriu.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a PM (Polícia Militar), o motorista seguia pela via sentido bairro Morada do Sol, quando sentiu um cheiro forte, parou o veículo e desembarcou junto da mulher e dos dois filhos. Na sequência, iniciou-se o fogo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As chamas se alastraram e o motorista chamou o Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio. O Jeep foi totalmente consumido pelo fogo.

A PM também atendeu a ocorrência. Um guincho retirou a carcaça do Jeep da avenida.