Motorista é detido por embriaguez ao volante na Rodovia Anhanguera, em Americana

Polícia Militar Rodoviária fazia operação no local devido à Festa do Peão; motorista disse que não tinha ido ao evento

Motorista conduzia um Chevrolet Montana - Foto: 4º BPRv/Divulgação

Um homem foi detido por embriaguez ao volante neste domingo (16), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, durante operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária por conta da Festa do Peão.

Ele disse aos policiais que não tinha ido ao evento. O motorista foi liberado após prestar depoimento na delegacia.

De acordo com o 4° BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta das 3h30, os militares deram ordem de parada ao motorista de um Chevrolet Montana que passava pela via, no km 120, na Praia Azul, sentido interior. No entanto, o condutor não obedeceu.

Diante da negativa, iniciou-se um breve acompanhamento ao carro, ocupado por um casal. Após a perseguição, o Montana foi abordado na Rua Evaristo Batistuzzi, no Jardim Brasil.

O motorista recusou-se a sair do carro e foi necessário o uso da força para contê-lo, ainda segundo o 4º BPRv. Ele também se negou a realizar o teste de bafômetro, mas, como apresentava forte odor etílico e olhos vermelhos, os militares o autuaram por embriaguez ao volante.

Aos policiais, o homem contou que estava em um bar na cidade de Sumaré e tinha ido a Americana para deixar a sua namorada, momento em que a PMRv deu sinal de parada.

Levado à delegacia, o homem autorizou a coleta de sangue para a realização de exames que irão analisar o teor alcóolico no organismo. Após depoimento, o delegado responsável pelo caso deliberou pela soltura do motorista.