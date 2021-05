Avenida Affonso Pansan será parcialmente interditada neste domingo

A Avenida Affonso Pansan, na região do São Vito, em Americana, ficará parcialmente interditada no próximo domingo (2), das 7h às 12h, para a instalação da iluminação pública em LED.

Segundo a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da Prefeitura de Americana, o trecho interditado será da Avenida Paschoal Ardito até a Rua Joana D’Arc, sentido bairro-Centro.

A implantação da nova iluminação em LED faz parte da renovação e modernização da iluminação pública do município, iniciada no ano passado, durante a gestão de Omar Najar. O objetivo é melhorar a eficiência e a segurança nas vias públicas da cidade.

Neste domingo, serão mais 40 pontos das novas luminárias na Avenida Afonso Pansan, encerrando a etapa de implantação de LED na região do São Vito.

De acordo com a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), ao todo, foram 2.815 novos pontos de iluminação abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Também está sendo concluída a etapa de instalação de LED no Jardim Nossa Senhora de Fátima, com um total de 400 pontos implantados na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde.

Na Rua Isabela Ferro prossegue a colocação de iluminação pública também em LED. A via, que não contava com nenhum tipo de iluminação, também foi totalmente reformada, ampliada e recebeu pavimentação asfáltica.