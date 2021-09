Atrasadas por ‘interferências’, obras na Brasil são prorrogadas

Prefeitura havia previsto obras em 21 dias, mas duração deve chegar a um mês – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

Previstas para acabar nesta terça-feira (31), as obras da prefeitura para conter a água da chuva na Avenida Brasil na região do Jardim São Paulo, em Americana, foram prorrogadas em pelo menos uma semana.

As obras foram iniciadas há três semanas. Conforme apurado pela reportagem junto à prefeitura, as obras estão em andamento e serão estendidas por mais uma semana “devido às interferências encontradas no local durante sua execução”.

Segundo o Executivo, essas interferências “não haviam sido consideradas no projeto inicial”.

A reportagem indagou o que exatamente seriam essas interferências encontradas no local da obra, mas não recebeu resposta.

As obras tiveram início em 10 de agosto, com prazo previsto de 21 dias, com a construção de galeria pluvial na Rua Fonte da Saudade com a Rua das Castanheiras.

A intenção é reduzir o escoamento superficial, para captar as águas de chuva que afetam e alagam a Avenida Brasil, e as ruas das Paineiras e Fonte da Saudade, na região do Jardim São Paulo.

A construção da galeria ocorre por meio de contrapartida de um empreendimento por cerca de R$ 350 mil.