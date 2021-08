Prefeitura anuncia obra para conter águas de chuva na Avenida Brasil

A Prefeitura de Americana iniciou nesta terça-feira uma obra para captar as águas de chuva que afetam e alagam a Avenida Brasil, e as ruas das Paineiras e Fonte da Saudade, na região do Jardim São Paulo. O anúncio foi feito pelo Executivo nesta quinta.

Obra deve terminar até o dia 31 de agosto – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

As obras serão realizadas na galeria pluvial na Rua Fonte da Saudade com a Rua das Castanheiras. A construção da galeria está sendo realizada por meio de contrapartida de um empreendimento por cerca de R$ 350 mil, aponta a administração.

O trabalho está previsto para ser concluído em 21 dias, segundo a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos). A intenção é reduzir o escoamento superficial captando a água pluvial na galeria projetada.

“A obra é um complemento da rede de galeria e vai dar vazão ao escoamento de grande parte das águas de chuvas que avançam para a Avenida Brasil, Paineiras e Fonte da Saudade. É uma obra muito importante”, disse o secretário da Sosu, Adriano Camargo Neves.

Questionada, a prefeitura informou que existem projetos semelhantes com a mesma finalidade sendo concluídos para outros pontos da cidade. Entretanto, o Executivo não detalhou os locais, revelando apenas que o ponto mais crítico é o córrego São Manoel, que transbordou após as chuvas em janeiro.

PONTO CRÍTICO. O ponto onde acontece a obra no Jardim São Paulo é considerado crítico há muitos anos em épocas de chuva. Em 2011, a Comissão Especial de Acompanhamento das obras de drenagem formada na Câmara de Americana alertou sobre o volume de água que desce dos bairros até a Avenida Brasil.

No mesmo ano, o vendedor Renan Casemiro, de 19 anos, morreu após cair em uma cratera aberta pela chuva na Rua das Paineiras com a Avenida Brasil.

Renan caiu no buraco, onde ficou preso, e morreu depois de ser levado pela água. A prefeitura responsabilizou a força da enxurrada pela abertura da cratera. Naquele tempo, não havia sequer um bueiro na Cillos, acumulando água da avenida que desemboca na Rua das Paineiras.

O buraco em que o vendedor caiu na Paineiras com a Brasil tinha sido aberto pela segunda vez em cinco dias com as chuvas, no mesmo ponto onde Cassemiro foi “engolido”.

O acidente aconteceu quando o jovem seguia de moto, com um amigo na garupa. Ao descer a Rua Paineiras para acessar a Avenida Brasil, Renan foi derrubado na descida pela enxurrada e desapareceu debaixo do asfalto, dentro da cratera aberta pela força da água.

O amigo da vítima que estava na garupa conseguiu pular da moto antes.Ele tentou segurar Renan, mas foi contido para não enfrentar a força da água.