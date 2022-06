Atacadão em Americana irá movimentar R$ 80 mi com previsão de entrega em dezembro

Prefeito Chico Sardelli (PV) e o diretor de operações do Atacadão, Adriano Ferreira, no anúncio - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

A unidade do Atacadão em Americana será responsável pela geração de 500 empregos – 250 diretos e 250 indiretos – e tem previsão de inauguração para o mês de dezembro. Os detalhes foram apresentados pelo prefeito Chico Sardelli (PV), nesta quarta-feira. A chegada da rede atacadista à cidade já estava confirmada desde o último dia 8, ainda sem os números que envolvem o investimento.

Integrante do Grupo Carrefour, a marca destinará R$ 80 milhões para erguer a nova unidade, que passará a ser a terceira da RPT (Região do Polo Têxtil), junto de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Ela será construída em uma área de 21 mil m² nas proximidades do portal de entrada de Americana. Neste terreno estava instalada uma concessionária de veículos Fiat, na Avenida Afonso Pansan, perto do acesso à Rua São Gabriel.

A previsão é de que as obras tenham início na primeira quinzena de julho para que possam ser entregues em dezembro. O diretor de operações do Atacadão, Adriano Ferreira, acompanhou a apresentação dos números e projeções feita por Chico, no gabinete do prefeito.

O prefeito de Americana argumentou que a estratégia de desenvolvimento da administração busca equilibrar o reconhecimento a investidores do município com a procura por novos. “É muito fácil você dizer: ‘Vou buscar, vou buscar, vou buscar’. É preciso tomar cuidado e tratar muito bem quem já está em Americana como parceiro. Temos tido esse cuidado, sem perder de vista a busca por novos empreendimentos”, afirmou Chico.

SELEÇÃO. As vagas de trabalho serão preenchidas com a participação do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), espaço de capacitação vinculado à prefeitura. Pessoas sem experiência profissional também serão admitidas.

O processo seletivo pode começar em cerca de duas semanas, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. “Hoje a gente tem muita vaga de emprego e dificuldade de preenchê-las”, destacou.

Prefeitura aguarda licitação para alterar portal

A instalação de uma unidade do Atacadão será realizada nas proximidades de um dos principais gargalos do sistema viário de Americana, o portal de entrada da cidade. Com o anúncio do investimento nesta quarta-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) destacou que o município concentrará esforços para viabilizar a remodelação do trecho até lá e que o próximo passo é lançar o edital de licitação.

“Estamos trabalhando no sentido de agilizar e fazer com que isso aconteça o mais rápido possível, talvez concomitante à inauguração do Atacadão ou próximo da inauguração, se correr dentro do cronograma”, ao ponderar que o processo de licitação pode interferir no prazo estipulado. O projeto já foi elaborado por uma empresa especializada e o financiamento conta com recursos liberados inclusive pelo Desenvolve SP.