Aposentado de Santa Bárbara perde R$ 2,5 mil ao cair no golpe do falso WhatsApp

Estelionatário se passou pela filha do idoso e o convenceu a fazer duas transferências via Pix na quinta-feira

Um aposentado de 61 anos perdeu R$ 2,5 mil ao ser enganado por um estelionatário e cair no golpe do falso WhatsApp, na manhã de quinta-feira (8). A vítima é moradora do Jardim dos Cedros, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 11h o aposentado recebeu em seu WhatsApp uma mensagem de uma pessoa se passando por sua filha.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como o número era diferente do qual tinha em sua agenda, o golpista justificou que havia tido um problema com o aparelho anterior e por isso estava com um novo número. Como a foto era da filha, a vítima acreditou ser a familiar e continuou a conversa.

Em determinado momento do diálogo, o golpista pediu um Pix de R$ 997, o que foi feito. Na sequência, a pessoa pediu emprestado mais dinheiro e a transferência de R$ 1.597 foi realizada; totalizando um prejuízo de R$ 2.594.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por volta de 14h, quando conseguiu falar por telefone com a filha, o idoso percebeu que tinha caído em um golpe e procurou a delegacia em Americana para relatar o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.