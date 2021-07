Após pedido de moradores, poda é realizada na Rua dos Coqueiros

A reclamação constante na via se referia à falta de iluminação e às copas excessivamente baixas

Após pedido de moradores, a Prefeitura de Americana realizou a poda e elevação das copas das árvores na Rua dos Coqueiros, no Jardim São Paulo, atrás do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Poda de árvores é realizada na Rua dos Coqueiros – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Nesta segunda-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) disse em uma live nas redes sociais que a rua era conhecida como violenta por conta dos índices de roubos registrados no local.

“Estamos fazendo a limpeza, deixando ambientalmente correto e mais seguro”. A reclamação constante na via se referia à falta de iluminação e às copas excessivamente baixas.

