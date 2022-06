Após mais de 20 anos, Acia terá duas chapas em eleições para presidência

Depois de mais de duas décadas, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) terá uma eleição com duas chapas para escolha do novo presidente. A escolha ocorre nesta quinta-feira, dia 23.

A última vez que duas chamas disputaram o comando da entidade foi em 1996. De lá para cá, sempre houve acordo interno e as chapas foram eleitas por aclamação. Dessa vez, no entanto, divergências de ideias teriam provocado um racha na associação tendo como consequência uma disputa entre o atual presidente, Wagner Armbruster, e o primeiro vice-presidente Marcelo Fernandes. Ambos negam qualquer desentendimento.

Wagner Armbruster preside a Acia desde 2019 – Foto: Arquivo / Liberal

À frente da Acia desde julho de 2019, Armbruster disse em entrevista ao LIBERAL que se reeleito pretende dar prosseguimento ao trabalho que já é desenvolvido e também colocar em prática outras propostas.

Entre elas, ele destacou a dinamização das distritais, implantação da Universidade Corporativa-Uninegócios, Faculdade do Comércio ligada à Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) e criação de novos departamentos voltados aos MEIs (Microempreendedores) e novos negócios, entre outros. “O número de atividades a serem desenvolvidas é grandioso”, afirmou.

Também empresário, Marcelo Fernandes se referiu à disputa como algo democrático e saudável, permitindo aos associados terem opções de escolha.

Marcelo Fernandes é vice-presidente da associação – Foto: Arquivo / Liberal

Atual vice-presidente da entidade, ele destacou ser um dos fundadores do Deps (Departamento de Empresas de Serviço) da Acia, afirmou ter trazido para Americana as rodadas de negócios e a Expodeps (feira de prestadores de serviços e negócios do Estado).

Além de primeiro vice-presidente, Fernandes é coordenador da Escola de Negócios da associação e do Deps e tem mais de 20 anos voltados ao voluntariado do setor de serviço. “Agora, quero usar nosso modelo de sucesso para comércio e indústria”, disse ao LIBERAL.

A eleição será realizada no dia 23, das 14 às 20 horas, na sede da Acia. Votam todos os associados que desejarem e que estejam aptos (precisam estar há pelo menos 18 meses no quadro da entidade, ser representante legal da empresa e não possuir débitos com a associação).

A votação acontece de maneira tradicional, com cédulas com os números das chapas, e será eleita aquela que conquistar a maior quantidade de votos. A diretoria vencedora assume no dia 1º de julho um mandato por três anos (até 31 de junho de 2025), exceto o Conselho Deliberativo, que tem mandato de seis anos.