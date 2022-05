Após infarto, Dr. Otto volta e agradece: ‘Viva a vida’

Diagnosticado com Covid-19 em 12 de janeiro, o parlamentar sofreu o infarto três dias depois e se submeteu a uma cirurgia

Após quatro meses de licença médica por causa de um infarto, o vereador Dr. Otto Kinsui (Cidadania), de Americana, voltou a participar de uma sessão na câmara nesta quinta-feira. No plenário, ele agradeceu as orações por sua recuperação e celebrou: “Viva a vida”.

Depois de quatro meses, Dr. Otto retornou à câmara – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Diagnosticado com coronavírus (Covid-19) em 12 de janeiro, o parlamentar sofreu o infarto três dias depois e se submeteu a uma cirurgia no dia 27 do mesmo mês. “Foi bem-sucedida a cirurgia. Fiz duas pontes de safena e uma mamária”, disse o vereador ao LIBERAL.

No retorno ao Legislativo, Dr. Otto participou de sua primeira sessão no novo prédio da câmara, atualmente instalada na Avenida Monsenhor Bruno Nardini. Até então, ele estava sendo substituído pela suplente Dra. Rosângela Gallardo Caro (Cidadania).

“A vida espiritual muda depois de a gente passar por isso. O espírito da vida dá uma mexida boa, uma mexida para melhor”, afirmou.

Depois de seu discurso no plenário, o vereador foi aplaudido pelos colegas e também pelas pessoas que acompanhavam a sessão.