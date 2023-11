Após denúncia, Gama flagra cães em situação de maus-tratos em Americana

Um dos animais estava com sinais de desnutrição, enquanto um segundo cachorro já estava morto

Após receberem uma denúncia anônima de maus-tratos contra dois cães em um imóvel no Jardim da Balsa 2, em Americana, guardas municipais foram ao endereço na última quarta-feira (8) e flagraram a situação de abandono – um dos animais, inclusive, já estava morto.

Animal apresentava sinais de desnutrição, mas seu paradeiro agora é desconhecido – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a corporação, por volta de 21h30 desta quarta-feira, já na residência da denúncia, os guardas conseguiram ver que os cães estavam trancados em uma área externa de um sobrado. Um deles aparentava sinais visíveis de desnutrição, enquanto o outro já estava morto e em estado de decomposição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os patrulheiros tentaram falar com o tutor dos animais, mas sem sucesso. Como não tinham autorização para entrar na residência, deixaram o local e retornaram na manhã do dia seguinte para tentar de novo realizar o resgate do animal sobrevivente.

Na manhã de quinta-feira (9), os guardas constataram que os animais não estavam mais no imóvel.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo uma denúncia feita ao LIBERAL, o morador do sobrado saiu com seu carro por volta de 4h de quinta-feira e, depois disso, os animais não foram mais vistos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A Gama afirmou que fez o registro dos fatos na própria autarquia e encaminhou o documento para a Polícia Civil de Americana, que deverá investigar os fatos.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o que foi feito com o cachorro morto e nem com o cão sobrevivente.