Após cinco dias de buscas, corpo de pedreiro é encontrado na represa

Corpo de Bombeiros confirmou que corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira

Após cinco dias de buscas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Americana, o corpo de Rosimario Teixeira Brito, de 46 anos, foi encontrado por volta de 11h, desta quinta-feira (7), na represa do Balneário Rivieira, na região da Praia Azul, em Americana. Rosimario estava desaparecido desde a tarde do último sábado (2), após entrar no local para nadar.



Segundo informações da corporação, a perícia foi acionada no local e, assim que liberarem, o corpo seguirá para o IML (Instituto Médico Legal) para depois ser entregue à família.

De acordo com relatos da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência no dia do acidente, quatro amigos estavam pescando no local, quando dois, entre eles Rosimario, pularam na represa para nadar. Um dos pescadores foi salvo por uma pessoa em um jetski, mas de acordo com relatos dos amigos, Rosimario afundou na represa e não tinha sido mais visto.

O zelador Carlos Alberto de Arruda, de 56 anos, relatou à equipe de reportagem que esteve no local das buscas na manhã de quarta-feira (6), que presenciou o acidente. “Eles entraram por uma outra entrada da represa. Vi que estavam em quatro, sendo que um deles era o patrão. Inclusive, eu ouvi ele falando para os dois não pularem na água. Eles estavam bêbados e pularam mesmo assim”, explicou o zelador.

Uma dos treze irmãos de Rosimario, Rosilei Teixeira de Brito, de 48 anos, diz que toda família estava viajando de Artur Nogueira para Americana, todos os dias, para acompanharem as buscas. “Meu irmão estava em Americana a trabalho, por conta de uma obra”, disse Rosilei ao LIBERAL. Rosimario era divorciado e deixa cinco filhos, que também moram em Artur Nogueira.