Após 12 dias internada, idosa de 86 anos passa por cirurgia no HM

A idosa de 86 anos internada desde 10 de junho no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, após fraturar o fêmur, passou por cirurgia na noite desta terça-feira, horas depois de a Justiça conceder uma liminar de urgência para que o atendimento fosse realizado no prazo máximo de cinco dias.

Familiares disseram ao LIBERAL que correu tudo bem com o procedimento. O caso foi parar na Justiça depois de a unidade de saúde cancelar por duas vezes a cirurgia da paciente Clelia dos Reis Carmo, mesmo ela tendo ficado mais de 15 horas em jejum. A primeira, marcada para 17 de junho, por falta de anestesista e a segunda, para esta terça-feira, por uma intercorrência.

Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou, nesta terça-feira, que a cirurgia da paciente foi suspensa pela dinâmica de procedimento no centro cirúrgico e a prioridade são as intervenções de urgência e emergência, e, no caso da paciente em questão, trata-se de uma cirurgia eletiva. A pasta, no entanto, afirmou que a paciente passaria por cirurgia no período da noite.