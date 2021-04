Aparecimento de escorpiões preocupa moradora do Colina

A enfermeira Izabel Nagarotto, de 43 anos, se mudou há cerca de um mês para o Jardim da Colina, em Americana, e sofre desde então com focos de escorpiões. Na casa dela, localizada na Rua Alagoas, 392, a moradora diz encontrar de dois a três animais por dia.

Enfermeira já encontrou diversos escorpiões na sua casa e disse que eles aparecem da horta – Foto: Divulgação

A denunciante acredita que o foco venha da horta vizinha da residência, já que no muro que fica rente ao quintal são colocados entulhos e madeiras velhas. Izabel conta que já encontrou escorpiões na lavanderia, na sala e até mesmo debaixo da bolsa. Uma aranha caranguejeira também já apareceu na casa.

A enfermeira teme que alguém da casa seja picado pelo animal peçonhento, porque mora com uma criança, uma grávida e dois cachorros. “Eu passo inseticida dentro de casa, mas não tem como eu passar do outro lado do muro, porque eles aparecem do lado de fora”, comenta.

A Vigilância Ambiental informou que irá enviar uma equipe ao local para averiguar a situação que se encontra a horta para tomar as devidas providências.

