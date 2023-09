Aos 87 anos, morre o astrônomo Nelson Travnik, fundador do observatório de Americana

O astrônomo Nelson Travnik - Foto: Dener Chimeli/Liberal

Morreu na madrugada desta quinta-feira (7), aos 87 anos, o astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik, fundador do OMA (Observatório Municipal de Americana).

Ele estava internado no Hospital Centro Médico, em Campinas, onde se recuperava de uma cirurgia no coração. Era casado com Roza Dalila e deixa três filhos. A despedida de Travnik ocorre nesta sexta-feira, das 13h às 16h, Memorial Bom Pastor, em Campinas, cidade onde morava.

Travnik teve reconhecida atuação na astronomia. Ele chegou a participar da missão Apollo 11, da Nasa (Agência Espacial Americana), que levou o homem à Lua, em 1967.

O astrônomo, que na época atuava em um observatório de Minas Gerais, ajudou no monitoramento da superfície lunar em busca de riscos que pudessem atrapalhar o pouso.

Em 1985, junto ao astrônomo Jean Nicolini, Travnik ajudou a fundar o OMA, em Americana, onde atuou até se aposentar, há cerca de dez anos.

Diretor do observatório americanense, Carlos Henrique Amaral de Andrade conviveu e trabalhou com o astrônomo por duas décadas.

“Na época, o Travnik trabalhava no Observatório de Campinas, mas como estava no período da passagem do cometa Halley, ele foi convidado pelo antigo prefeito de Americana, Carroll Meneghel, para fazer algo na cidade. Foi a partir daí que nasceu o OMA”, lembrou Andrade ao LIBERAL.

“Nelson contribuiu muito para a popularização da astronomia, que sempre foi mais observacional e pedagógica”, disse.

Segundo ele, Travnik sempre foi um apaixonado pelo céu e pela música clássica.

“Quem conviveu com esse grande astrônomo ou sabe da sua trajetória entende a grande perda que tivemos em todos os sentidos”, completou Carlos, que se emocionou ao falar do amigo.

Nelson Travnik durante palestra na Unicamp, em 2018 – Foto: Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp

Secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria disse que conhecia Nelson há mais de 30 anos.

“Há 20 dias, ele esteve na cidade para a inauguração do nosso planetário. Aparentemente, estava bem de saúde. Conversamos sobre realizar no ano que vem, um seminário sobre astronomia, em Americana. Lamentamos com muita tristeza essa perda”, afirmou Márcia.

Biografia

Travnik nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Além de fundador do OMA, ele também dirigiu os observatórios de Piracicaba, Campinas e de Presidente Prudente. Também escreveu o livro “Os cometas – tudo sobre o Halley”, publicado em 1985.

Em 2006, a Câmara de Americana concedeu ao astrônomo o título de cidadão americanense, projeto de autoria do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim.

