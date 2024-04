Americana terá fábrica de casas com geração de 300 empregos

Americana terá uma sede da Techome, empresa que constrói casas modernas e inteligentes. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (4). Neste ano, a fábrica investirá R$ 35 milhões e gerará 180 empregos diretos. A expectativa, no entanto, é que o número de vagas chegue a 300 até 2025, quando serão investidos mais R$ 65 milhões na construção da unidade.

A fábrica será construída em uma área de 6 mil metros quadrados, em endereço ainda não divulgado. De acordo com o diretor da Techome, Guilherme Bruno, havia outras cidades no páreo, mas a agilidade das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento para a empresa obter todas as licenças necessárias para a construção foi decisiva.

“Vamos construir casas modernas, com materiais ecologicamente corretos. Além da ecologia, consideramos muito todo benefício para o cliente de ter uma casa mais silenciosa, mais confortável, que não faz tanto calor no verão nem tanto frio no inverno. Serão casas com sensores para facilitar o uso, a manutenção, e com isso ajudar nossos clientes a economizarem água e energia”, comentou.

De acordo com a administração municipal, a Techome é capaz de construir uma casa de 150 m² em apenas quatro dias.

“Agradeço a empresa por escolher Americana. Sejam muito bem-vindos. Nossa administração está focada no desenvolvimento econômico da cidade, na geração de emprego e renda. E trabalhamos para vencer os entraves burocráticos e facilitar a vinda de novos empreendimentos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).