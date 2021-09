Americana terá carreta de mamografia entre 4 a 16 de outubro

A carreta ficará na Praça Comendador Muller, em frente à Biblioteca Municipal - Foto: Governo do Estado de São Paulo

A carreta de mamografia Mulheres do Peito, do Governo de São Paulo, estará em Americana entre os dias 4 e 16 de outubro. Serão atendidas mulheres entre 50 e 69 anos, sem necessidade de agendar ou receber encaminhamento médico. A vinda do programa para a cidade foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Serão oferecidos 50 exames de segunda a sexta-feira, e 25 aos sábados. A carreta ficará na Praça Comendador Muller, em frente à Biblioteca Municipal. É preciso comparecer ao local com RG e cartão do SUS. Nos dias de semana, funcionará das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Serão realizadas até 600 mamografias para moradoras de Americana.

Secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira explicou que o volume de exames é o equivalente à demanda mensal recebida e realizada pela rede de saúde do município.

“Como é por demanda espontânea, a perspectiva é de ter um boom sim. A pandemia diminuiu as consultas, e consequentemente os exames solicitados”, explicou o secretário.

Após realizar a mamografia, as mulheres serão encaminhadas para consulta com ginecologista da rede municipal.

“Vamos nos organizar para que cada um dos exames tenha um acompanhamento do especialista. A gente espera os melhores resultados possíveis, mas a partir do que aparecer em cada caso, o especialista vai poder conduzir. Se tenho o exame, tenho que ter o seguimento com o especialista, vamos ter o cuidado de ter esse casamento”, disse Danilo.

Na semana passada, o deputado federal Vanderlei Macris já havia anunciado verba de R$ 2,5 milhões para Americana, dos quais R$ 500 mil serão aplicados na Saúde e o restante em obras de infraestrutura.

“Em contato com a prefeitura e por demanda da câmara, começamos negociação no governo do Estado e conseguimos viabilizar a carreta. Acho que é uma iniciativa positiva, e com isso quem sabe consegue dar conta da demanda que a cidade tem de mamografias”, declarou o deputado.

O prefeito Chico Sardelli (PV) disse que a ação vai beneficiar mulheres na prevenção do câncer de mama durante o mês Outubro Rosa.

“Estou muito feliz, é importante essa parceria. O deputado Vanderlei Macris tem feito um trabalho inquestionável de parcerias com as cidades do interior e com Americana, onde tudo começou, não seria diferente. Em nome da população de Americana, agradeço pelo trabalho”, finalizou.