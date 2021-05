Americana tem cerca de 500 pessoas que ainda não foram receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19). A informação é da Vigilância Epidemiológica, a pedido do LIBERAL.

A pasta realiza o controle sobre a quantidade correspondente de doses para cada lote recebido referente a cada grupo e faixa etária.

Prefeitura diz avaliar como lidar com casos de “faltosos” – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (4)





As doses dos “faltosos” estão garantidas, explica a Vigilância. “O imunizante para segunda dose já é condicionado à primeira aplicação, portanto, permanece em estoque para dar sequência na vacinação”.

Não há prazo oficial de órgãos governamentais para a prefeitura utilizar a segunda dose que estaria “parada”, aponta a pasta municipal, que reforça: ” a Vigilância Epidemiológica não realiza busca ativa para vacinação de segunda dose, cabendo aos moradores buscar o imunizante no prazo”.

A prefeitura avalia opções para agir nestes casos de faltosos da segunda dose. Perguntada se a pessoa é notificada ou informada para comparecer para a imunização “atrasada”, a Vigilância diz que apenas divulga o esquema vacinal e oferta a vacina nos locais”.

Em Santa Bárbara d’Oeste, segundo a Secretaria de Saúde, 157 pessoas estão com a segunda dose pendente no Município.

“A Secretaria ressalta que em alguns casos as pessoas podem deixar de tomar a segunda dose por alguma contraindicação de momento, mas após esse impedimento temporário podem completar o esquema vacinal”.



De acordo com a pasta, as equipes das unidades entram em contato constantemente para que as pessoas compareçam às unidades para completar o esquema vacinal.



A Prefeitura de Sumaré respondeu apenas que “a segunda dose da vacinação contra o coronavírus segue. Nos casos das pessoas que não comparecem para a aplicação, a Secretaria de Saúde realiza semanalmente a busca ativa desses munícipes”.

As prefeituras de Hortolândia e Nova Odessa ainda não responderam à reportagem sobre o assunto.

Mais de 21 mil na região de Campinas

Segundo divulgado nesta segunda-feira (24) em alerta pelo Governo do Estado de São Paulo, 336.733 pessoas ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose.

A região da Grande São Paulo, com 177.456 faltosos lidera, seguida da região de Campinas, com 21.723 faltosos (18.963 de CoronaVac e 2.760 de AstraZeneca).



A Secretaria do Estado de Saúde encaminhou na semana passada 255.815 doses extras de CoronaVac para cerca de 400 cidades, para a segunda dose.