Americana lança enquete para moradores opinarem sobre modalidade urbana

A Prefeitura de Americana lançou uma enquete online para que os moradores possam participar da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. No formulário, disponível no site bit.ly/3wIfEan, as pessoas podem apontar problemas e responder questionamentos referentes ao assunto.

“Tem pequenas perguntas ali que vão nos nortear o caminho”, diz Marcelo Fernandes – Foto: Divulgação

A novidade foi apresentada nesta segunda-feira por Marcelo Fernandes, membro do grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento do plano, durante audiência pública realizada pela prefeitura na sede da câmara.

Na oportunidade, o Executivo apresentou as características do município. O levantamento dessas informações marcou a primeira fase da elaboração do plano. Agora, os técnicos farão os diagnósticos. A enquete visa ajudar nessa nova fase.

“Tem pequenas perguntas ali que vão nos nortear o caminho. Perguntas dizendo a idade, quando sai para trabalhar, quando sai para estudar ou para qualquer outra questão, de que forma faz isso, quanto tempo demora”, disse Fernandes.

O plano precisa ser aprovado até abril de 2023, conforme está previsto na legislação federal.