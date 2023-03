Americana irá receber mais três edições da Tecnotêxtil até 2029

A organização da 6ª Tecnotêxtil Brasil celebrou o movimento no primeiro dia do evento, nesta terça-feira, em Americana, e confirmou a cidade como sede de mais três edições, em 2025, 2027 e 2029. A feira ocorre diariamente até esta sexta, sempre das 14 às 21 horas, nas dependências da Fidam (Feira Industrial de Americana), com entrada gratuita.

Nos próximos anos, o evento será realizado em abril, segundo Hélvio Pompeo Madeira Junior, diretor de marketing da Febratex Group, organizadora da Tecnotêxtil.

Primeiro dia da realização da Tecnotêxtil recebeu um bom público na Fidam – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Tomara que a gente consiga fazer um pavilhão melhor ainda, um espaço externo para colocar mais empresas também. Só que ela [a Tecnotêxtil] só vai crescer se o profissional da região valorizar a feira”, disse.

Ele também comemorou o início da edição deste ano. Na primeira hora já havia fila de carros na entrada do estacionamento.

“Mal começou a feira e os corredores já estão cheios. Então, as pessoas estão interessadas em evoluir, em novos negócios, preocupadas com o meio ambiente, no que a feira vai apresentar para ajudar no impacto ambiental”, afirmou.

Para o presidente da Fidam, Leandro Zanini, o evento já é um sucesso. “A gente está vendo os hotéis lotados. E o maior termômetro de uma feira chama-se taxista e Uber. Todos eles estão lotados, levando pessoas de um lado para o outro”, apontou.

A realização da Tecnotêxtil em Americana também foi celebrada por empresas locais que participam da feira. “É uma remodelagem para Americana. Acho que o americanense merece isso, e toda a nossa região merece uma feira igual a essa. Ela está muito linda”, elogiou José Lenhare, diretor da Microdata Sistemas.

Luciene Fujita, supervisora comercial da Multiagua, também de Americana, destacou ainda a possibilidade de interação entre as empresas. “Muitas vezes, a gente recebe essas empresas, compra delas, mas não tem esse contato. E acho que esse vai ser o diferencial para Americana”, comentou.

A região também está representada por outras empresas, como a BioE, de Santa Bárbara d’Oeste. “É muito importante participar de um evento que reúne os principais profissionais e empresas do mercado têxtil, um dos nossos focos estratégicos para 2023”, declarou o diretor comercial da BioE, José Eduardo Donato.