Americana faz adesão a consórcio de saúde

A Prefeitura de Americana aderiu nesta quarta-feira ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas), o que vai aumentar a oferta de serviços de saúde no município e permitir redução das filas por consultas, exames e cirurgias.

Conforme consta no site do Cismetro, outras 17 cidades fazem parte do consórcio, pelo qual os municípios realizam ações conjuntas no setor.

Assinatura foi acompanhada pelo secretário adjunto de negócios jurídicos – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

O contrato de rateio de custos foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no Paço Municipal, na presença do secretário adjunto de Negócios Jurídicos, Hugo Troly, e do responsável pela área de credenciamento do Cismetro, Maurício Godoy. Ao município, caberá uma cota fixa de R$ 10,4 mil mensais.

“Com a adesão ao consórcio, teremos a oportunidade de começar a resolver as pendências na área da saúde especializada, ou seja, com médicos especialistas. A saúde tem sido nossa prioridade e, com o sucesso da vacinação, conseguimos gradualmente colocar em prática os demais projetos para a área”, disse Chico, via assessoria de imprensa.

Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde dará prioridade às consultas especializadas e, depois, ampliará as ações para procedimentos em geral, de acordo com as necessidades da população.

Por meio do Cismetro, na prática, Americana terá um leque maior de prestadores, devido ao trabalho conjunto com as outras cidades do consórcio.

A ampliação do atendimento afetará todos os estabelecimentos da rede pública municipal, que conta com 17 unidades básicas de saúde, um núcleo de especialidades e o hospital Dr. Waldemar Tebaldi.

“A prioridade até aqui foi a vacinação contra a Covid-19, mas, com quase 80% da população já imunizada, o foco agora será a redução da fila por consultas, exames e cirurgias. O consórcio é uma alternativa viável, prática e necessária nesse momento”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.