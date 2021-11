Americana exige passaporte da vacina para todos os eventos

A cidade de Americana está exigindo comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a entrada em todos os eventos. Na impossibilidade de apresentar o “passaporte da vacina”, os frequentadores têm de mostrar um exame PCR ou antígeno.

Em nota, o município afirma que está cumprindo o que determina a Resolução SS número 166, de 4 de novembro de 2021, a qual estabelece que nos eventos culturais, esportivos e de lazer realizados no território estadual, estes deverão observar a comprovação do esquema de vacinação.

De acordo com a Vigilância Sanitária, é de responsabilidade da organização do evento fiscalizar o momento da entrada dos frequentadores, sendo que a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) poderá fazer diligências no local para averiguar possíveis irregularidades.

Nesta quarta-feira, o vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na câmara uma indicação em que sugere ao Poder Executivo que proíba a exigência do “passaporte da vacina” na cidade.

“Muitos não podem tomar a vacina, por diferentes razões, motivos médicos e religiosos, e, caso seja exigido esse passaporte, essas pessoas serão vítimas de discriminação”, argumentou.