Americana convoca 64 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana está convocando 64 candidatos aprovados em concurso para assumirem seus cargos. Os editais de convocação serão publicados no Diário Oficial do Município neste sábado (3).

Além da publicação, os profissionais receberão um telegrama contendo as informações sobre a convocação.

Prefeitura de Americana convocou 64 aprovados – Foto: Arquivo – Liberal

No primeiro edital, serão convocados candidatos aprovados em nove funções, sendo ajudante geral a que tem maior número de chamados (13 convocados). A convocação ainda engloba arquiteto, assistente social (3), oficial administrativo, pedreiro (6), pintor (3), psicólogo (3), sociólogo e técnico em edificações.

Já no segundo edital serão convocados profissionais aprovados em 15 cargos, entre eles, auxiliar de farmácia, engenheiro, escriturário (13), farmacêutico (2), médico de família, monitor cultural, monitor de curso de corte e costura, além de monitor escolar (2).

Também estará nesse edital a convocação para motorista, motorista PCD, professor de artes, professor de ensino fundamental PCD, professor de ensino fundamental (4), professor de educação especial, assim como técnico em segurança do trabalho.

LISTA

A lista completa com os nomes e respectivos cargos estará disponível no Diáro Oficial do Município, no site da prefeitura, no endereço www.americana.sp.gov.br.

Os aprovados deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação na quarta-feira (6), às 9h, no caso dos chamados pelo primeiro edital, e às 13h30, para os nomes que constam no segundo edital.