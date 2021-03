Americana confirma mais seis mortes por coronavírus

As únicas vagas de UTI disponíveis na cidade estão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Prefeitura de Americana comunicou nesta segunda-feira (22) mais seis mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A taxa de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados na cidade é de 93% (66 de 71), enquanto os leitos de enfermagem, sem respiradores, estão 100% preenchidos (81 de 81).

De acordo com o boletim epidemiológico, a vítima mais jovem era uma mulher de 49 anos, portadora de hipertireoidismo. Confira o perfil dos óbitos:

– homem de 67 anos, morador da Vila Rehder, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no HM e faleceu no dia 12 de março;

– mulher de 57 anos, moradora do bairro São Jerônimo, portadora de insuficiência cardíaca, que estava internada no HM e faleceu no dia 17 de março;

– mulher de 72 anos, moradora do bairro Machadinho, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no HM e faleceu no dia 18 de março;

– mulher de 49 anos, moradora do Parque Universitário, portadora de hipertireoidismo, que estava internada no HM e faleceu no dia 20 de março;

– homem de 67 anos, morador do bairro Parque da Liberdade, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 22 de março;

– mulher de 79 anos, moradora do bairro Santa Cruz, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 19 de março;

O boletim trouxe ainda a confirmação de 234 novos positivos. Agora, Americana soma 12.870 contaminados, com 332 mortes.

Segundo a prefeitura, 584 pacientes estão em isolamento domiciliar e 80 casos suspeitos aguaram o resultado de exames. Até o momento, 11.938 pessoas se recuperaram.

Ocupação de leitos



Assim como na sexta-feira (19), os três hospitais particulares da cidade estão 100% ocupados, tanto em leitos de UTI quanto de enfermaria.

As únicas vagas de UTI disponíveis na cidade estão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, que também está com a enfermaria lotada. A prefeitura elevou para 21 o número de respiradores, graças a locação de três equipamentos na quinta-feira (18)

Confira a ocupação por hospital: