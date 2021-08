Americana começa a vacinar maiores de 18 anos nesta terça-feira

Americana dá início à última etapa da vacinação da primeira dose em adultos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana abriu por volta das 14h30 desta segunda-feira (9) o agendamento para a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para maiores de 18 anos. A imunização deste público começará a partir desta terça-feira (10).

O agendamento pode ser feito no site da Secretaria de Saúde, clicando aqui. Inicialmente foram abertos sete pontos de vacinação para a nova faixa etária. Após as vagas disponíveis esgotarem, novas agendas serão abertas no dia seguinte.

O avanço para o público de 18 anos foi possível com a chegada de 3.576 doses da Pfizer e outras 5.760 doses da CoronaVac, exclusivas para a primeira dose. A prefeitura ainda recebeu 3.355 doses da Astrazeneca para segunda dose.

Americana começou na quinta-feira (5) passada a imunizar maiores de 22 anos. Foi a última vez em que houve avanço de faixa etária. Agora, o município entra na última fase de aplicação da primeira dose do imunizante na população adulta, acompanhando o calendário estadual.

A campanha também segue para os outros públicos inseridos dentre os prioritários, como gestantes e puérperas, portadores de comorbidade, portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação, todos com 18 anos ou mais.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

Americana já aplicou ao menos uma dose em 84% da população, e 33,50% já completou a imunização com as duas doses. Até a tarde de sábado (7), foram aplicadas 220.543 doses em Americana, sendo 157.917 da primeira dose, 56.659 que já tomaram a segunda dose e 6.067 pessoas que receberam a dose única.

Região

O primeiro município da RPT (Região do Polo Têxtil) a aplicar a primeira dose da vacina aos moradores acima de 18 anos foi Nova Odessa, que começou a imunizar a nova faixa etária nesta segunda.

Ainda segundo previsão do Governo do Estado, os adolescentes devem começar a ser imunizados em 18 de agosto. Os primeiros a tomar a vacina serão jovens de 12 a 17 anos, com comorbidades.