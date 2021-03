Americana começa a vacinar idosos de 69 a 71 anos nesta quinta em 2 drive-thrus

Aplicação começará a ser realizada no portal da cidade, além do ponto localizado em frente à UBS Cillos, das 8 às 16 horas

Tendas doadas pela Droga Raia serão usadas na nova estrutura na Avenida Antonio Pinto Duarte - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou para esta quinta-feira (25) o início da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para idosos de 69 a 71 anos.

A vacina estará disponível em dois pontos de drive-thru, sendo um em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos e o outro no portal da cidade, no final da Avenida Antônio Pinto Duarte. A aplicação ocorrerá de segunda a sexta nesses locais, das 8 às 16 horas, e também por meio de agendamento no site da prefeitura, em outras unidades de saúde.

As informações foram divulgadas pela administração municipal por volta das 17h45. Nas redes sociais, a prefeitura já havia informado que a imunização desse grupo estava prevista para começar nesta quinta, dois dias antes do previsto no calendário estadual, mas ainda iria divulgar os locais e horários.

O acesso dos veículos para o novo drive-thru, localizado no portal da cidade, será próximo ao conjunto de semáforos instalado ao lado do terminal rodoviário, no sentido Avenida da Saudade-Rodovia Anhanguera (SP-330).

Nos momento da vacinação, é necessário ter em mãos documento com foto, CPF e comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde faz um apelo aos moradores que optarem pelo agendamento para comparecerem no horário e local indicados. De acordo com a pasta, há pessoas que fazem o agendamento, mas depois vão ao drive-thru.

Segunda dose

Também nesta quinta, a segunda dose passa a ser destinada para idosos com 77 anos ou mais. Mas, para essas pessoas, a aplicação é realizada somente por meio de agendamento no site da prefeitura.